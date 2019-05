Una questione tutto sommato "simbolica": così il consigliere federale Ignazio Cassis si è espresso sul riconoscimento dell'equivalenza della borsa svizzera da parte della Commissione europea solo fino a giugno.

Il capo del Dipartimento federale degli affari esteri è intervenuto nella conferenza plenaria della 15esima edizione del "Forum dei 100", organizzata oggi dal giornale Le Temps a Losanna e dedicata alla transizione ecologica.

Il capo della diplomazia elvetica è stato interrogato a margine del discorso di Philipp Hildebrand, vicepresidente di BlackRock, la più grande società di investimento al mondo.

Cassis ha proseguito affermando che ci sarà un prezzo da pagare in ogni caso, con o senza adesione all'accordo quadro. La questione dell'equivalenza della borsa svizzera, tutto sommato "simbolica", rivela l'alto livello di integrazione della Confederazione in Europa.

Cassis, Hildebrand, ma anche altri oratori come il presidente del consiglio di amministrazione di Nestlé Paul Bulcke, hanno dedicato gran parte dei loro interventi alla crisi ambientale, dai cambiamenti climatici alla gestione dei rifiuti. Bulcke, riconoscendo la vastità del problema, ha assicurato che Nestlé è attiva su più fronti, dalla deforestazione allo sperpero di derrate alimentari.

Il "Forum dei 100", a cui quest'anno erano iscritte 1200 persone, vuole essere una piattaforma per promuovere il dibattito su questioni essenziali per il futuro della Svizzera, in particolare della Romandia, e dei Paesi limitrofi.

Neuer Inhalt Horizontal Line