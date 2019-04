La cooperazione con la Russia diventa sempre più forte, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima di partire per Mosca, dove oggi incontra il suo omologo Vladimir Putin.

"La nostra cooperazione con la Russia prosegue in modo crescente e diventa sempre più forte". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima di partire per Mosca, dove oggi incontra per la terza volta quest'anno il suo omologo Vladimir Putin.

Nel faccia a faccia, ha spiegato il leader di Ankara, verranno discussi i rapporti bilaterali i principali sviluppi regionali e globali. "L'eliminazione dei visti è certamente una questione nella nostra agenda", ha aggiunto Erdogan.

Lo scorso anno, i russi sono stati i turisti più numerosi in Turchia, con un boom nelle località costiere sul Mediterraneo.

Tra le altre questioni centrali, l'acquisto da parte di Ankara del sistema missilistico russo di difesa antiaerea S-400, confermato da Erdogan nonostante la dura opposizione degli Usa.

