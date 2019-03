Il vero motivo del riconoscimento Usa della sovranità di Israele sulle Alture del Golan è che Donald Trump vuole la rielezione di Benyamin Netanyahu nel voto di aprile.

Lo ha sostenuto in un raduno elettorale ad Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo cui il presidente americano "manda suo genero" Jared Kushner "per sostenerlo perché Netanyahu è corrotto e anche sua moglie sembra essere coinvolta ed è perciò in seria difficoltà".

"È impossibile che la mossa di Trump" sul riconoscimento della sovranità di Israele sul Golan "venga affermata all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell'Onu", ha aggiunto Erdogan, annunciando la volontà dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) di sollevare la questione al Palazzo di Vetro.

Neuer Inhalt Horizontal Line