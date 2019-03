Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è un "ladro che guida Israele" e un "tiranno" che "massacra bambini palestinesi di 7 anni".

Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo un duro scambio di accuse nelle scorse ore tra il suo portavoce Ibrahim Kalin e lo stesso Netanyahu, con i turchi che avevano accusato il premier israeliano di razzismo.

"In questo Paese non abbiamo perseguitato nessun ebreo, non abbiamo fatto ad alcuna sinagoga nulla di ciò che tu hai fatto (alle moschee). Non provocarci. Non parteciperemo a questo gioco ma ti chiederemo il conto davanti alla comunità internazionale", ha aggiunto il presidente turco, rivolgendosi direttamente a Netanyahu durante un comizio ad Ankara in vista del voto amministrativo del 31 marzo.

"Invece di impedire l'oppressione dei musulmani, il primo ministro di Israele mi prende di mira come una sorta di investimento per le prossime elezioni" di aprile nel suo Paese. "Noi continueremo a lottare fino all'ultimo respiro per i diritti dei palestinesi e per un'amministrazione di Gerusalemme in linea con il peso che ha per il mondo musulmano", ha proseguito Erdogan.

Ieri, il suo portavoce Kalin aveva accusato via Twitter Netanyahu di "razzismo" verso gli arabi israeliani di religione islamica. Parole cui il capo del governo israeliano ha replicato definendo Erdogan "il dittatore della Turchia" e accusandolo di arrestare "i giornalisti e i giudici".

