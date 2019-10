"Ci assicureremo che nessun combattente dell'Isis lasci il nord-est della Siria". Lo scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal per difendere la sua offensiva contro i curdi nel nord-est della Siria.

"Siamo pronti a cooperare con i Paesi d'origine e le organizzazioni internazionali per la riabilitazione delle mogli e dei figli dei terroristi foreign fighter", aggiunge il leader di Ankara, che però non risparmia critiche ai Paesi occidentali che non avrebbero finora voluto occuparsi della questione, evitando anche di riprendersi i propri combattenti jihadisti detenuti nelle prigioni curde.

"Gli stessi Paesi che oggi danno lezioni alla Turchia sui valori della lotta all'Isis non sono stati capaci di fermare il flusso di terroristi foreign fighter nel 2014 e nel 2015", scrive Erdogan.

