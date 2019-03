"Santa Sofia non sarà più un museo. Il suo status cambierà. La chiameremo moschea". A tre giorni dalle elezioni amministrative in tutta la Turchia - ultimo voto programmato fino al 2023 - Recep Tayyip Erdogan rilancia la carta del revanscismo islamico e ottomano.

Provando a far dimenticare i guai di un'economia traballante - con l'inflazione che sfiora il 20%, la disoccupazione ai massimi da dieci anni e la lira tornata a crollare dopo mesi di relativa stabilità - il presidente turco torna a puntare sul nazionalismo e lo scontro tra religioni per rinsaldare la sua base elettorale.

"Chi resta in silenzio quando la moschea di al-Aqsa (a Gerusalemme) viene attaccata, calpestata, le sue finestre vengono rotte, non può dirci cosa fare con lo status di Santa Sofia", ha scandito in un'intervista a reti unificate. Dopo essere stata una basilica cristiana per quasi un millennio, Santa Sofia - uno dei monumenti simbolo di Istanbul - venne trasformata in moschea con la conquista ottomana di Costantinopoli nel 1453. Dopo la creazione della Repubblica, nel 1935 Mustafa Kemal Ataturk la rese un museo, sottraendola così alla contesa tra fedi.

