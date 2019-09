"I Paesi europei devono darci un sostegno più forte su Idlib e sull'est dell'Eufrate. Le parole non bastano".

Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, facendo riferimento alla creazione di zone cuscinetto nel nord della Siria dove reinsediare i rifugiati.

"Mettendo in sicurezza l'est dell'Eufrate, in base alla profondità della zona di sicurezza, potremmo reinsediare da 2 a 3 milioni di rifugiati che vivono nel nostro Paese e in Europa", ha aggiunto Erdogan, avvisando però che "se nelle prossime 2 settimane non otterremo risultati" con gli Usa nella creazione di questa 'safe zone' nell'area ora controllata dalle milizie curde dell'Ypg - alleate di Washington ma "terroriste" per Ankara - "metteremo in atto i nostri piani" alternativi.

"Noi abbiamo accolto 3,6 milioni di rifugiati sul nostro territorio, non ci sono altri Paesi al mondo che hanno fatto altrettanto. L'Occidente ora deve fare la sua parte", ha avvisato il leader turco, secondo cui in questo quadro "i prossimi mesi saranno decisivi per l'evoluzione della crisi siriana".

