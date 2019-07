Eric Trump - nella foto con la moglie Lara - non si darà alla diplomazia.

Eric Trump, figlio del presidente americano Donald Trump, non sarà ambasciatore degli Usa in Brasile, come hanno sostenuto fonti del governo di Jair Bolsonaro.

Che nel frattempo ha ribadito l'intenzione di nominare suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, come capo della missione diplomatica a Washington.

"Eric dirige la Trump Organization ed è impegnato in questa attività. Il Brasile è un paese incredibile, ma questa ipotesi (di nomina all'ambasciata di Brasilia) non è altro che una voce", ha detto Kimberly Benza, portavoce di Eric Trump, al quotidiano O Globo.

