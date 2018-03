Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 9.49 15 marzo 2018 - 09:49

La polizia urana ha fermato ieri pomeriggio un camionista italiano che guidava con una patente bulgara falsificata e agli agenti ha ammesso che dal 2015 è privo della licenza di condurre.

Nel corso dei controlli sono emerse ulteriori manchevolezze, quali il non rispetto dell'orario di riposo e il sovraccarico del camion. Ha dovuto abbandonare il mezzo e pagare una cauzione di diverse migliaia di franchi, fa sapere oggi la polizia cantonale urana. La ditta di trasporto ha dovuto inviare sul posto un altro camionista per trasportare la merce in Italia.

