Della villetta a schiera su due piani in via Liguria ad Andrate di Fino Mornasco (Como) non rimangono che il tetto e i pilastri portanti. Un'esplosione, questa mattina alle 6, l'ha completamente distrutta uccidendo un 21enne che ci viveva con i genitori e il fratello.

Resta ancora da chiarire esattamente cosa è accaduto ma è emerso che il giovane, che avrebbe avuto qualche problema di disabilità, aveva un hobby: aveva attrezzato un laboratorio chimico nella cantina della villetta e vi trascorreva tempo facendo esperimenti. E sembra che tra queste sostanze ve ne fossero di potenzialmente esplosive: per questo non si esclude che il rischio latente, che non si sa quanto la vittima e i familiari fossero consapevoli di correre, si sia trasformato in tragedia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram