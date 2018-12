Esplosione colpisce bus turistico presso le Piramidi

In Egitto un pullman turistico è stato coinvolto in un'esplosione a Giza, nei pressi delle piramidi. Il bilancio è di due morti e dodici feriti, in gran parte vietnamiti. La deflagrazione è stata causata da una bomba sul ciglio della strada.

Le vittime sono entrambe vietnamite. Tra i feriti vi sono dieci vietnamiti e due egiziani, il conducente del bus e la guida della comitiva di quattordici turisti del Paese asiatico. di questi ultimi, due sono rimasti illesi, ha reso noto il ministero dell'interno egiziano.

