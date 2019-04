Tre persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta nell'area dell'Accademia Militare di Mozhaysky a San Pietroburgo. Lo scoppio si è verificato in una sezione amministrativa.

Secondo il ministero della Difesa russo, l'esplosione è stata causata da un "ordigno sconosciuto senza involucro" ed è avvenuta "in una stanza di servizio nell'edificio amministrativo dell'Accademia militare intorno alle 13.30".

In una nota diffusa si precisa che sono tre le persone rimaste coinvolte, e non quattro come indicato inizialmente da una fonte dei servizi di emergenza alla Tass. "Stanno ricevendo le necessarie cure mediche e la loro vita non è in pericolo", viene affermato nella dichiarazione, ripresa da Interfax.

