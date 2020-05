Non sarebbe il capo dell'Isis il terrorista preso in Iraq.

Abdennasser Qaradash, esponente di spicco dell'Isis, catturato nelle ultime ore in Iraq, afferma in un'intervista esclusiva alla tv panarabo-saudita al Arabiya di non essere lui il successore del defunto capo dell'organizzazione jihadista Abu Bakr al Baghdadi.

Qaradash ha indicato invece in un suo parente, Abdallah Qaradash, ancora latitante, l'attuale capo dell'Isis. Quest'ultimo è meglio noto col nome di Abu Ibrahim Qurashi o con quello di Haji Abdallah.

