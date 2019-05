Nuovo calo delle esportazioni svizzere in aprile: in termini reali la contrazione è stata dello 0,6%, a 18,98 miliardi di franchi. Lo indica una nota odierna dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). In marzo erano scese dello 0,5%.

Andamento inverso per le importazioni. Dopo due mesi di magra (-2,4% in febbraio e -3,3% in marzo) in aprile hanno fatto segnare una progressione dell'1,5% a 17,07 miliardi. La bilancia commerciale si è chiusa con un avanzo di 1,9 miliardi di franchi.

A livello nominale, ossia tenendo conto dell'inflazione, la contrazione dell'export è stata del 2,3%, mentre l'import è cresciuto dello 0,8%.

