In gennaio le esportazioni orologiere sono aumentate dello 0,2% rispetto a un anno prima, a 1,6 miliardi di franchi.

Lo indica oggi la Federazione orologiera svizzera (FH) la quale ricorda che i dati di gennaio 2018 (+12,6%) erano particolarmente elevati e avverte che l'effetto di base sfavorevole continuerà a pesare sulle esportazioni di orologi durante il primo semestre 2019.

Le vendite a Hong Kong, primo mercato di esportazione, sono salite dell'1,9% a 245,2 milioni di franchi raggiungendo una quota del 15,1% sull'export compressivo. Seguono gli Stati Uniti con un +9,1% a 178,1 milioni per una quota dell'11,0%. In netto calo invece le esportazioni verso la Cina: -14,8% a 150,6 milioni di franchi, pari a una quota scesa al 9,3%. Non bisogna però scordare che nel gennaio 2018 la Cina aveva segnato una crescita del 44%.

