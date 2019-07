Le esportazioni orologiere svizzere hanno registrato un netto calo del 10,7% in giugno, rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, a 1,7 miliardi di franchi.

La diminuzione è da ricollegare a due giorni lavorativi in meno rispetto a giugno 2018 e a un effetto di base sfavorevole. Hong Kong, prima destinazione al mondo dei noti prodotti elvetici, ha particolarmente sofferto, indica la Federazione orologiera svizzera (FH) in una nota odierna, precisando che il calo è stato del 26,8%. In aumento invece le esportazioni negli Stati Uniti (+7,2%), in Giappone (+3,1%), Cina e Singapore (entrambi +1,7%). In Europa in crescita la Gran Bretagna (+12,7%), a differenza di Francia (-23,7%), Italia (-16,6%) e Germania (-2,9%).

Tutti i segmenti di prezzo hanno accusato una regressione, in particolare quelli tra 500 e 3000 franchi: sia per quanto riguarda il numero di pezzi venduti (-25,5%), sia per il valore (-20,2%).

Neuer Inhalt Horizontal Line