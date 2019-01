ETH: verso corsi di gestione personale per professori

Il nuovo presidente del Politecnico federale di Zurigo (ETH), Joël Mesot, auspica che tutti i professori seguano un corso di gestione del personale.

Il responsabile dell'ETH reagisce così ai recenti casi di mobbing e di abuso di potere segnalati all'interno dell'alta scuola e in diverse università. Con una tale formazione, l'ETH può aiutare i professori nella gestione dei loro gruppi di ricerca, ha detto Mesot in un'intervista pubblicata oggi dal domenicale NZZ am Sonntag.

Il fisico, nato a Ginevra, aveva già introdotto tali corsi quando era direttore dell'Istituto Paul Scherrer. "Al Politecnico di Zurigo lavorano insieme persone molto intelligenti, professori e studenti. Sono focalizzati sul successo. Questa è una situazione che deve essere ben controllata", ha aggiunto.

