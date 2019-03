È una abitante del canton Argovia ad essersi aggiudicata lo scorso ottobre il Jackpot record di 183,6 milioni di franchi vinto in Svizzera all'Euromillions, secondo notizie di stampa. La vincitrice vuole rimanere anonima.

La fortunata ha giocato 24.50 franchi, riportano oggi le testate del gruppo CH Media. La donna vive in circostanze modeste, vuole rimanere nell'attuale luogo di residenza e non ha rinunciato al suo lavoro, si legge.

La vincita record è stata estratta il 2 ottobre 2018 e ammonta a 162'403'002 euro. Si tratta dell'importo più consistente vinto in Svizzera all'Euromillions, il decimo in Europa. "Una cosa del genere non la viviamo otutti i giorni", commenta il portavoce di Swisslos Willy Mesmer nei giornali di CH Media. Presso Swisslos solo poche persone conoscono l'identità dei "fortunelli", precisa.

La vincita record va anche a beneficio dello Stato, del cantone di Argovia e del comune di residenza. Il primo riceve 21 milioni di franchi, il secondo 23 milioni mentre il terzo un'importo compreso tra 11,7 e 25,8 milioni a seconda dell'aliquota fiscale.

