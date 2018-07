Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 luglio 2018 8.17 14 luglio 2018 - 08:17

Un fortunato giocatore ha trovato la combinazione vincente dell'Euro Millions nell'estrazione di venerdì. In palio vi erano 19'847'670 milioni di franchi, ha indicato ieri in serata la Lotteria romanda.

I numeri estratti sono: 1, 4, 14, 21 et 49, oltre alle due "stelle" 2 et 12. Nella prossima estrazione, in programma martedì, saranno in gioco 20 milioni di franchi.

