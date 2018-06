Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 14.46 21 giugno 2018 - 14:46

L'Europa punta a rafforzare la sua leadership nello spazio, aumentando fino a 16 miliardi di euro il budget destinato alle attività spaziali previste per il periodo 2021-2027.

Allo studio anche una revisione del sistema di governance, che però non metterà in discussione il ruolo dell'Agenzia spaziale europea (Esa) come partner principale dell'Unione europea.

La proposta, avanzata recentemente dalla Commissione europea, è stata illustrata oggi dal Commissario europeo dell'industria e del mercato interno Emil Bienkowska a Baveno, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in occasione delle celebrazioni dei 20 anni del Manifesto che ha portato alla nascita di Copernicus, il più grande programma di osservazione della Terra basato sulla costellazione di satelliti Sentinel.

