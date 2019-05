Gli elettori sono in aumento un po' ovunque nell'UE

Affluenza ai seggi in aumento nei principali Paesi europei. Oltre che in Francia (+4% rispetto al 2014), in Germania alle 14.00 la percentuale di persone che si è recata a votare era del 29,4% rispetto al 25,6% del 2014.

In Spagna numeri ancora più alti se confrontati con le Europee di cinque anni fa: l'affluenza delle 14.00 infatti era del 34%, più alta di dieci punti percentuali rispetto al 2014.

Boom in Ungheria, dove alle 15.00 l'affluenza era pari al 30,52%, già più alta di quella complessiva di cinque anni fa.

L'aumento dell'affluenza alle urne è stato registrata anche in altri Paesi. Alle 16.00, in Romania l'affluenza rispetto al 2014 era cresciuta del 13,01%, una tendenza registrata anche in Slovacchia (+7,95%), Danimarca (+7,44%), Polonia (+7,08%), Repubblica Ceca (con un aumento stimato tra il 2 e il 7%), Estonia (+3,77%), Lettonia (+2,9%), e Cipro (+0,8%).

Anche in Olanda, dove le urne si sono chiuse giovedì sera, i dati sull'affluenza sono positivi, +3,88%. Momentaneamente in calo invece la partecipazione in Portogallo (-0,85%), Malta (-2,2%) e Bulgaria (-3,58%).

