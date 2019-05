L'ex vicecancelliere austriaco e leader degli estremisti di destra della FPOE Heinz-Christian Strache è stato eletto al Parlamento europeo.

Lo riferisce l'Agenzia APA, spiegando che Strache, dimessosi dal governo in seguito all'Ibiza-gate dando la stura alla crisi di governo che porterà ad elezioni anticipate all'inizio di settembre, ha superato la soglia di sbarramento di 33'000 preferenze per far scattare l'elezione.

Bisognerà ora capire se la Fpoe gli consentirà o meno di accettare il seggio a Strasburgo.

