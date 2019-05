"I vescovi europei credono fermamente nell'Europa unita". Lo ha affermato il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, in un'intervista ad Avvenire.

Secondo l'alto prelato, "la disgregazione dell'Ue sarebbe un disastro per l'Occidente in particolare e per il mondo in generale. Nessuno può augurarsela".

"Per quanto riguarda sovranismi e populismi, come tutti gli 'ismi', sono delle patologie. Quindi devono essere assolutamente curati", ma non stroncati, perché "stroncare è un metodo che lascia solo dei 'morti' e dei risentimenti", ha aggiunto.

Nell'intervista Bagnasco ha anche sottolineato l'assenza di una vera politica migratoria europea. "Se pensiamo che nel 2050 la popolazione africana raddoppierà e arriverà almeno a due miliardi - ha dichiarato al giornale cattolico - l'Ue deve con lungimiranza fare una politica molto più ampia, che tenga presente queste prospettive, non per rinchiudersi in politiche difensive contro chissà quali invasori, ma per tener conto dei cambiamenti geopolitici".

