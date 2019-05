Il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo non ha rilasciato interviste all'uscita dal seggio genovese dove ha votato per le elezioni europee

Beppe Grillo al seggio in silenzio. Contrariamente a quanto avvenuto per le altre elezioni, quando era stato prodigo di battute, questa volta il comico italiano ha votato senza scambiare battute con i cronisti.

Grillo si è presentato al seggio genovese di Sant'Ilario all'Istituto Marsano, poco dopo le 14.30, con la moglie e con uno dei figli elettore debuttante. Ha chiesto al presidente di seggio come era l'affluenza, ma nessuna battuta.

Dopo il voto, all'uscita dal seggio, gli è stato chiesto come vedeva l'alleanza di governo con Matteo Salvini dopo l'esito delle elezioni, ma il fondatore del Movimento 5 Stelle si è limitato a fare un piccolo sorriso.

Nessun commento neanche sugli scontri avvenuti giovedì scorso a Genova tra polizia e antagonisti in cui è rimasto ferito un giornalista, durante un comizio di Casapound. "Ciao ragazzi", ha detto Grillo risalendo in auto per lasciare il seggio.

