"Ho appena votato a Milano, in via Scrosati, nel seggio dove ho sempre votato con mia mamma". Lo scrive Silvio Berlusconi su facebook ad urne aperte.

"Votare è un dovere prima che un diritto", aggiunge il leader di Forza Italia. "Bisogna votare per incidere sulla realtà, cioè per cambiare le cose. Ecco perché esiste il 'voto utile', che non finisce sprecato, che serve sul serio".

Secondo Berlusconi, "scegliere uno dei partiti di governo significa protrarre l'agonia del Paese, indebolito e sempre più in crisi, a causa della loro incapacità amministrativa e delle continue liti, votare chi vuol spaccare il centro-destra significa spalancare le porte ad un prossimo governo di sinistra, frutto di un accordo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle".

"L'unico voto utile, precisa ancora l'ex premier italiano, è il voto a Forza Italia. Non basta barrare il simbolo, scrivi 'Berlusconi'".

