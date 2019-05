Al voto delle elezioni europee in Gran Bretagna successo per il Brexit Party di Nigel Farage (foto) con il 32% delle preferenze.

Scrutinio completato in Gran Bretagna sul voto delle elezioni Europee e successo confermato attorno al 32% per il Brexit Party di Nigel Farage.

Il dato - che riguarda l'assegnazione dei 70 seggi previsti per le circoscrizioni d'Inghilterra, Scozia e Galles, ma non gli ulteriori tre dell'Irlanda del Nord, dove lo spoglio riguarda solo partiti locali e sarà completato domani - conferma altresì il buon risultato nel fronte pro Remain di Liberaldemocratici e Verdi, la pesante sconfitta del Labour e il tracollo dei Tory al minimo storico.

Il tutto sullo sfondo di un'affluenza che comunque non supera il 36,7%, un paio di punti in più rispetto al 2014, ma un paio di punti in meno rispetto al picco del 2004.

Il Brexit Party è accreditato al momento del 31,6%, con 29 seggi (5 in più dei 24 conquistati dall'Ukip cinque anni fa e ora maggior partito del Parlamento di Strasburgo assieme alla Cdu/Csu tedesca). Seguono i LibDem con il 20,3% e 16 seggi (+15 seggi); quindi i Laburisti al 14,1 e 10 seggi (-8); i Verdi al 12% e 7 seggi (+4) e i Conservatori solo quinti con il 9% e 4 seggi (-15).

Gli indipendentisti scozzesi dell'Snp (3,6% a livello nazionale, ma confermatisi primi in Scozia con oltre il 37%) guadagnano 3 seggi (+1); e quelli gallesi del Plaid Cymru (1% nazionale e secondi nelle circoscrizioni del Galles dietro il Brexit Party, ma davanti al Labour, tradizionalmente primo nella zona) mantengono il seggio che avevano. Al palo, infine, con un modesto 3,4% di voti ciascuni e zero seggi sia i pro Remain del fallito progetto di Change Uk, nato dalla fusione di transfughi centristi di Labour e Tory; sia l'Ukip, abbandonato da Farage dopo essersi spostato verso l'ultradestra.

