In Francia scatta la colletta di Marine Le Pen. In assenza di prestiti da parte delle banche, la leader del Rassemblement National ha annunciato oggi che intende ottenere un prestito direttamente dai cittadini francesi, in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

Un'iniziativa simile a quella già annunciata dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon.

"Non abbiamo altra possibilità che andare a chiedere ai francesi di prestarci per un anno i mezzi per fare questa campagna", ha dichiarato Le Pen, ai microfoni di LCI. "Spetta a loro ed è terribile perché non dovrebbe essere così (...) la missione di salvare il funzionamento democratico del nostro Paese".

Un riferimento, al fatto che le banche rifiutano di prestare soldi ai "partiti politici di opposizione" e hanno "diritto di vita o di morte sulle liste elettorali", ha deplorato. Secondo i sondaggi, il partito lepenista è testa a testa nei sondaggi contro il partito presidenziale La République En Marche.

