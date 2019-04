"Non sono qui per sostenere alcun partito politico" ma a sostenere una serie di valori, ha spiegato Barack Obama in un incontro a Berlino con 300 "giovani leader" europei.

"Ma voi avrete le elezioni per il Parlamento Europeo a breve. E va da sé che dovete andare a votare!", ha sottolineato l'ex presidente degli Stati Uniti.

Michelle ed io - ha aggiunto Obama - "quando sentiamo che i giovani non vanno a votare, diciamo loro: non consentite ai vostri nonni di dirvi come vestire o che tipo di musica ascoltare, allora perché lasciate che decidano per voi in quale mondo vivrete". Quindi l'ex capo della Casa Bianca ha rimarcato: "Il ruolo più importante in democrazia, non è quello di presidente o primo ministro è quello di cittadino. Il cambiamento accade perché i cittadini si mobilitano".

