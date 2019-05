Seggi aperti in Olanda e GB.

Aperti i seggi in Olanda e Regno Unito, i primi due paesi che votano per il rinnovo del parlamento europeo e che danno quindi il via alla tornata elettorale che vede coinvolti i 28 paesi membri dell'Ue e si concluderà domenica 26 maggio.

Gli elettori europei sceglieranno i 751 europarlamentari in totale, un numero che si ridurrà a 705 con l'uscita di Londra dall'Ue.

