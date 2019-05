"Per la prima volta da 25 anni abbiamo un'affluenza in aumento, che speriamo superi il 50%, l'Europa è tornata in auge". Così il leader dei Liberali Guy Verhofstadt.

"Le prime proiezioni per il gruppo Alde sono promettenti - ha aggiunto -. Formeremo un nuovo gruppo al Parlamento europeo (Pe) con 100 seggi, sarà fondamentale e per la prima volta da 40 anni i due partiti classici Ppe e S&D non avranno la maggioranza e ciò significa che una maggioranza solida sarà possibile con l'Alde".

A chi gli chiedeva di commentare il risultato ottenuto da Macron ha poi precisato: "è comunque una vittoria".

