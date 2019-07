Gli ex membri del Consiglio federale devono essere liberi di poter scegliere quali mandati assumere e quando farlo.

Lo sostiene la Commissione delle istituzioni politiche degli Stati (CIP-S), che oggi, per 8 voti contro 2, ha confermato il parere già espresso a febbraio.

Divergente invece l'opinione del Consiglio nazionale, che a giugno ha dato seguito a un'iniziativa parlamentare elaborata dalla sua CIP, ricordano in un comunicato i servizi del Parlamento. Secondo il testo, chi lascia il governo deve rispettare un termine d'attesa "ragionevole", durante il quale non può accettare incarichi retribuiti presso società legate al Dipartimento di cui si occupava.

L'iniziativa vuole evitare il ripetersi di casi simili a quello dell'ex capo del Dipartimento dei trasporti Moritz Leuenberger. Questi, poche settimane dopo la sua partenza dal governo, è entrato a far parte del consiglio di amministrazione del numero uno svizzero della costruzione, Implenia.

Secondo la CIP-S però, una regolamentazione non è necessaria, tanto più che il Consiglio federale si è già dotato di principi in questo ambito in un promemoria. Inoltre, indica la commissione, è auspicabile che gli ex membri più giovani dell'esecutivo tornino a esercitare un'attività lucrativa, senza andare a gravare sulle casse federali. Ora il dossier verrà trattato dal Consiglio degli Stati.

