Sono 49, su poco più di duemila, gli ex collaboratori del regime nazista residenti in Svizzera a beneficio di una rendita di invalidità istituita da Hitler e ora pagata dalla Repubblica federale tedesca.

La vicenda, rivelata da media germanici, ha destato l'incomprensione in Svizzera del CICAD, il Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione. Quest'ultima istituzione, come si legge sulla sua pagina web, si dice scioccata da questa rivelazione, di cui ha parlato diffusamente la televisione romanda (RTS) alcuni giorni fa nonché il quotidiano ginevrino "Le Temps".

Anche la politica ha incominciato ad interessarsi al problema. Il parlamento belga ha chiesto la settimana scorsa a Berlino di interrompere questi versamenti agli ex combattenti belgi che hanno collaborato con il regime nazista durante il secondo conflitto mondiale. Secondo la "Bild Zeitung", 2033 persone riceverebbero ancora una pensione di invalidità dalla Germania: 573 in Polonia, 250 negli Stati Uniti, 121 in Canada, ma anche 54 in Francia e 49 in Svizzera. Stando al quotidiano romando "Le Temps", la pensione media versata in Svizzera agli ex collaboratori di Hitler, volontari e no, ammonterebbe a 1400 franchi mensili. Le pensioni sarebbero esenti da trattenute. Furono istituite da Adolf Hitler nel 1941. Benché gli alleati abbiano annullato molti decreti promulgati durante la Seconda Guerra mondiale dal regime nazista, questo obolo non è mai stato toccato.

