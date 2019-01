Salta la nomina dell'ex top manager di UBS Andrea Orcel alla guida della banca spagnola Santander.

L'istituto, che lo scorso settembre aveva annunciato l'ingresso dell'ex numero uno dell'investment banking di UBS, ha comunicato ieri che "non procederà con la nomina". Motivo: il 55enne italiano costa troppo.

A portare all'inattesa rottura "il costo davvero significativo" che la banca avrebbe dovuto pagare "per assumere un singolo individuo, anche se di talento come Andrea, compensando la perdita di una significativa porzione della sua remunerazione dei precedenti sette anni", ha commentato la presidente di Santander, Ana Botin.

In un comunicato la banca spiega che il consiglio di amministrazione di Santander, in settembre, aveva trovato un accordo sulla retribuzione di Orcel, che sarebbe stata "in linea" con quella del suo predecessore José Antonio Alvarez, ma che non era stato possibile determinare l'ammontare dei compensi maturati in UBS a cui Orcel avrebbe dovuto rinunciare e che Santander avrebbe dovuto compensare (nel mondo della finanza è infatti usuale che questi costi siano sopportati dal nuovo datore di lavoro).

A seguito degli approfondimenti di questi mesi è emerso che la somma da pagare "sarebbe stata significativamente superiore alle aspettative originali al tempo della nomina" e "inaccettabile per una banca retail e commerciale come Santander".

Neuer Inhalt Horizontal Line