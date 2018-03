Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 novembre 2010 10.27 13 novembre 2010 - 10:27

MILANO - "Vogliamo essere i primi a rispondere all'invito delle autorità italiane per partecipare all'Expo 2015. Intendiamo essere vicini all'Esposizione universale di Milano in tutti i passaggi per dare vita a un forte partenariato". Lo ha detto l'ambasciatore svizzero in Italia, Bernardino Regazzoni, parlando ieri con il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni.

L'occasione dell'incontro è stata la presentazione ufficiale a Palazzo Pirelli del nuovo console generale di Svizzera, Massimo Baggi, al lavoro a Milano dallo scorso 6 settembre.

"Siamo interessati a sviluppare l'interscambio tra l'Italia e la Svizzera e, in modo particolare, tra la Lombardia e la Svizzera ampliando la collaborazione con il Governo federale e i Cantoni" ha risposto Formigoni. Attualmente il 70 per cento degli scambi economici tra la Svizzera e l'Italia passa attraverso la Lombardia. "L'Expo - ha proseguito Formigoni - vuole essere un evento aperto, capace di coinvolgere le altre città e Regioni di Lombardia così come la Svizzera grazie ad esempio alla proposta di itinerari e iniziative turistici".

Nel 2014 la città di Lugano inaugurerà un polo culturale di respiro europeo: "Sarà un'occasione per lanciare progetti di grande rilievo" ha sottolineato Regazzoni guardando al futuro.

Altro tema comune è quello del federalismo e anche di questo si è discusso nel corso dell'incontro a Palazzo Pirelli: "Non ci sono modelli da esportare - ha dichiarato Regazzoni - ma solo spunti". "Vogliamo l'attuazione del federalismo in Italia - ha concluso Formigoni - e ci auguriamo che questo processo subisca un'accelerazione".

