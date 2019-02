Buon inizio d'anno per il commercio estero svizzero: in gennaio le esportazioni destagionalizzate sono aumentate dell'1,1% rispetto a dicembre, a 18,86 miliardi di franchi, mentre le importazioni sono cresciute del 3,4%, raggiungendo i 17,47 miliardi.

La progressione reale è stata rispettivamente dello 0,6 e del 4,8%, indica in un comunicato odierno l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). La bilancia commerciale ha registrato un avanzo di 1,39 miliardi di franchi. In dicembre le esportazioni erano scese del 2,6% (-4,3% reale) mentre le importazioni erano aumentate del 4,4% (+3,9%).

Il mese scorso sono salite marcatamente le esportazioni di orologi (+4,2%), in linea con la tendenza positiva in atto da ottobre. Dopo due mesi di contrazione, le vendite all'estero di macchine ed elettronica hanno segnato un +1,5%. Per la chimica-farmaceutica risulta un +0,7%, ma grazie soltanto ai prodotti immunologici. Gli strumenti di precisione (+0,4%) hanno proseguito la loro crescita per il quarto mese consecutivo.

