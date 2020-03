Le esportazioni svizzere sono risultate in forte calo in febbraio: si sono attestate a 18,6 miliardi di franchi, scendendo nominalmente del 5,0% rispetto al mese precedente.

A pesare è stata la contrazione del settore chimico-farmaceutico (-7%, 671 milioni in meno) e di quello orologiero (-12%, 224 milioni in meno)

Le importazioni si sono da parte loro contratte dell'1,4% a 16,6 miliardi, indica l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in un comunicato odierno. In termini reali - ossia con i valori corretti in base all'evoluzione dei prezzi - si è assistito rispettivamente a una flessione del 3,3% (export) e dello 0,1% (import). La bilancia commerciale mostra un'eccedenza di 2,0 miliardi.

