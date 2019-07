I preparativi per la festa che si tiene ogni 25 anni.

Durante la Fête des Vignerons a Vevey (VD) le Ferrovie federali svizzere (FFS) metteranno a disposizione un migliaio di treni supplementari e rafforzeranno 1800 treni regolari con ulteriori vagoni.

Lo hanno comunicato oggi le FFS precisando che dal 18 luglio all'11 agosto vi saranno complessivamente 500'000 posti a sedere in più. Gli spettacoli in serata termineranno verso le 23.30. I treni regolari, ma dotati di un numero maggiore di vagoni, si fermeranno nella maggior parte delle città della Svizzera Romanda come Losanna, Ginevra, Friburgo e Sion. Treni speciali sono previsti anche a Palézieux e Gorgier-St-Aubin-Neuchâtel-Le Landeron-Bienne.

Nella notte di sabato 26 luglio, il giorno dedicato al Cantone del Vallese, il treno circolerà fino a Sierre-Briga. Nel cantone di Vaud ogni sera dopo lo spettacolo un treno collegherà Vevey a Aigle e Morges: circolerà con cadenza oraria e servirà quasi tutte le stazioni di questa tratta. Per i viaggi nel raggio di validità della comunità tariffaria Mobilis è proposta una carta giornaliera valida fino alle ore 07.00 del mattino.

Durante le quattro settimane dell'evento, a Vevey sono attesi circa 800'000 visitatori da tutta la Svizzera. Secondo le FFS più di 500 assistenti alla clientela si troveranno sul posto per agevolare gli arrivi e le partenze.

