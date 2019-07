Bilancio positivo per i primi quattro giorni della Fête des vignerons: le strade di Vevey (VD) hanno accolto 200'000 persone tra giovedì e domenica. Non è stato segnalato alcun grave incidente.

Circa 40'000 spettatori hanno assistito al corteo della Confraternita dei vignaioli giovedì, giorno dell'inaugurazione, mentre circa 60'000 persone erano nelle strade della città sabato per la giornata cantonale friburghese, ha comunicato la polizia cantonale vodese precisando che i visitatori hanno seguito le raccomandazioni degli organizzatori privilegiando i trasporti pubblici. I parcheggi in periferia della città di Vevey contavano meno di 1000 veicoli al giorno ossia un tasso di occupazione del 30%.

Il personale sanitario si è occupato di circa 250 pazienti nei diversi punti presenti nella città, ossia di una settantina di persone al giorno, soprattutto per motivi poco gravi.

La polizia e il servizio di sicurezza sono intervenuti per una decina di risse principalmente in prossimità di luoghi di feste notturne. Le autorità hanno registrato denunce per casi di furti semplici (principalmente borse e altri oggetti di valori lasciati senza sorveglianza).

Per questa settimana gli organizzatori invitano gli spettatori a tener conto delle temperature elevate. Ricordano che per proteggersi dal sole nell'arena sono permessi solo i cappelli. È inoltre importante mettersi crema da sole e soprattutto bere molta acqua.

