Lo spettacolo della Fête des Vignerons previsto questa sera è stato rinviato alle ore 11.00 di sabato prossimo, 3 agosto, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. I biglietti rimangono validi, informano gli organizzatori in un comunicato odierno.

Dopo l'interruzione dello spettacolo di giovedì sera, che sarà riproposto lunedì, un'altra rappresentazione fa quindi le spese del maltempo. La pioggia persistente prevista non permette di offrire buone condizioni agli spettatori, ha spiegato a Keystone-ATS il direttore esecutivo della festa Frédéric Hohl. La nuova data, un sabato e quindi non un giorno feriale, è stata scelta espressamente per consentire ai 3500 spettatori ticinesi e della Svizzera centrale di arrivare e ripartire senza dover prendere una camera d'albergo, ha aggiunto Hohl.

In occasione della cosiddetta Giornata dei Cantoni, questo sabato era infatti dedicato al Ticino insieme ai cantoni della Svizzera centrale. La manifestazione prevista sull'orario di pranzo si è svolta normalmente: le regioni in questione si sono presentate in una sfilata con 260 partecipanti, tra i quali una delegazione ufficiale di quattro membri per ogni cantone composta anche da presidenze parlamentari e membri del governo, ha comunicato oggi la Conferenza dei direttori dei governi della Svizzera centrale (ZRK). Per il Ticino erano presenti i consiglieri di Stato Norman Gobbi e Christian Vitta, la presidente del Consiglio nazionale Marina Carobbio e il presidente del Gran Consiglio Claudio Franscella. Numerosi spettatori hanno seguito il corteo svoltosi al sole e con temperature calde, ha precisato la ZRK.

La sfilata si è conclusa con un ricevimento di una delegazione della Confrérie des Vignerons, la società che organizza la Fête, seguito da un suggestivo aperitivo. Qualche istante dopo si sono scatenate forti precipitazioni e sono quindi stati annullati sia il corteo della Confrérie des Vignerons previsto alle 15.00 che lo spettacolo di questa sera.

Gli spettatori devono conservare il biglietto iniziale, che gli servirà per la rappresentazione del 3 agosto. La Fête des Vignerons non prevede alcun rimborso, tranne in caso di un secondo rinvio annullato. Tuttavia, chi ha acquistato il biglietto su Starticket e ha scelto di assicurarlo automaticamente per tre franchi può a determinate condizioni farselo rimborsare.

