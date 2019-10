I conti della Fête des Vignerons si chiudono in profondo rosso: la manifestazione di Vevey (VD) che celebra i viticoltori presenta un deficit di 15 milioni di franchi.

Per coprire la perdita la confraternita che organizza l'evento inietterà 10 milioni di riserve accumulate in passato ed è alla ricerca di ulteriore sostegno pubblico e privato.

Riunito ieri sera in sessione straordinaria a Vevey, il Consiglio della Confrérie des Vignerons ha preso atto dei risultati ancora provvisori, ma sufficientemente chiari per essere comunicati, si legge in un comunicato odierno. Già a metà settembre si era parlato di una chiusura con un importante disavanzo per la festa tenutasi fra il 18 luglio e l'11 agosto, ma non erano ancora note cifre ufficiali.

