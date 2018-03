Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 16.56 16 febbraio 2018 - 16:56

Due dei cinque aerei da combattimento F/A-18 bloccati a terra da fine gennaio-inizio febbraio dopo la scoperta di crepature sugli apparecchi potranno di nuovo volare a fine marzo.

Si tratta di due biposto, necessari soprattutto per la formazione, ha indicato oggi all'ats un portavoce dell'Ufficio federale dell'armamento (Armasuisse).

Gli approfonditi controlli eseguiti da specialisti proseguono a pieno ritmo, ha aggiunto il portavoce, Kaj-Gunnar Sievert. L'obiettivo è di riportare in servizio tutti gli aerei al più presto. Quanti e quali lavori di riparazione siano necessari è tuttora oggetto di chiarimento e non si può ancora dire quanto dureranno.

Il 29 gennaio scorso, in occasione di un controllo intermedio, era stata individuata la rottura di una cerniera di fissaggio dell'aletta di atterraggio di un F/A-18. Per precauzione si era quindi deciso di esaminare tutti i 30 velivoli di questo tipo in dotazione alle Forze aeree elvetiche. Incrinature sono state riscontrate su cinque apparecchi.

Secondo il Dipartimento federale della difesa (DDPS) nonostante questo contrattempo il servizio di polizia aerea e gli impieghi delle Forze aeree possono essere assicurati normalmente.

