Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 7.10 05 giugno 2018 - 07:10

Apple non ha mai chiesto a Facebook dati personali. Lo afferma l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, in un'intervista a Npr intervenendo sulle indiscrezioni riportate dal New York Times.

Secondo il quotidiano, Facebook nel tempo avrebbe stipulato accordi con almeno 60 produttori di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, permettendo loro di accedere ai dati personali di migliaia di utenti e dei loro 'amici' senza esplicito consenso.

"Le cose menzionate dal New York Times ci sono estranee, non abbiamo mai richiesto dati, zero - mette in evidenza Cook -. Quello che abbiamo fatto è stato integrare la capacità di condividere il sistema operativo, rendere più semplice la condivisione. Non siamo mai stati nel business dei dati".

Neuer Inhalt Horizontal Line