Chris Hughes ha fondato Facebook insieme a Mark Zuckerberg, ma ora sta spiegando alle autorità americane perché Facebook dovrebbe essere smembrata.

Secondo quanto riporta il New York Times, Hughes insieme ai professori antitrust Scott Hemphill e Tim Wu ha avuto incontri di recente con la Federal Trade Commission e il Dipartimento di Giustizia, ai quali hanno presentato un possibile caso antitrust contro Facebook. A loro avviso Facebook per anni ha portato a termine una "serie di acquisizioni difensive" per proteggere la sua posizione dominante.

Il coinvolgimento di Hughes "colpisce perché pochi fondatori di società sono passati dal fondarla a chiedere di smantellarla" commenta il New York Times.

