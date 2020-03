Facebook offre ai dipendenti di prendersi un mese di congedo retribuito per prendersi cura di familiari malati. Lo riporta Cnbc citando un portavoce della società americana che gestisce una rete sociale.

"Facebook capisce che siamo in un territorio inesplorato con la pandemia. Vogliamo sostenere i dipendenti nell'affrontare i loro bisogni in questo periodo. Per questo abbiamo lanciato numerose iniziative per i nostri dipendenti e le loro famiglie", afferma l'addetto stampa.

Neuer Inhalt Horizontal Line