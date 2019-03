Le autorità americane accusano Facebook di discriminazione sul mercato immobiliare per aver consentito agli inserzionisti di limitare l'accesso a chi è in grado di vedere la loro pubblicità in base alla razza, la religione e le origini.

Il Dipartimento per lo Sviluppo urbano in un'azione legale accusa Facebook anche di aver usato i suoi dati per determinare chi fra i suoi utenti poteva vedere determinate pubblicità immobiliari. "Facebook sta discriminando - afferma Ben Carson, segretario per lo Sviluppo Urbano -, usare un computer per limitare le scelte immobiliari discrimina come sbattere la porta in faccia a qualcuno".

