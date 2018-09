Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Facebook è "più preparata" per combattere le interferenze sulle elezioni. Lo afferma Mark Zuckerberg in un post da 3300 parole sul blog del social network.

Ammettendo che nel 2016 Facebook non era preparata, Zuckerberg spiega come da allora il social network ne ha fatta di strada "sviluppando sofisticati sistemi per prevenire le interferenze sulle elezioni sui nostri servizi. Abbiamo fatto progressi - aggiunge - ma ci troviamo di fronte ad avversari sofisticati" e con molte risorse a disposizione. "Non molleranno e continueranno a evolversi. Dobbiamo costantemente migliorare e essere un passo avanti a loro".

