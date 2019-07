Facebook avverte gli investitori: Libra potrebbe non vedere mai la luce. Lo riporta Cnbc citando alcuni documenti depositati alla Securities and Exchange Commission (Sec), nei quali ribadisce comunque di attendersi il lancio della sua criptovaluta nel 2020.

"Libra ha attirato una significativa attenzione dei governi e delle autorità e ci attendiamo che questa attenzioni continui" mette in evidenza Facebook. "A questo si aggiunge che l'accettazione da parte del mercato di tale valuta è soggetta a rischi significativi. Per questo non ci sono assicurazioni sul fatto che Libra e i prodotti associati saranno resi disponibili in modo tempestivo, o del tutto. Non abbiamo una significativa esperienza nelle valute digitali e nella tecnologia blockchain, e questo potrebbe avere effetto sulla nostra capacità di sviluppare con successo e portare sul mercato questi prodotti e servizi".

