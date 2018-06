Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 13.52 21 giugno 2018 - 13:52

Il fact-checking di foto e video, l'estensione del programma di controllo della veridicità delle notizie in 14 paesi, l'uso della piattaforma aperta Claim Review per attingere a dati e analisi.

Sono alcune novità che Facebook mette in campo contro le fake news: la verifica di foto e video sarà disponibile in Francia, Irlanda, India e Messico. "Stiamo lavorando per capire come estenderla a più paesi, Italia compresa", spiega Tessa Lyons, product manager di Facebook.

La verifica di foto e video include anche i contenuti che vengono manipolati o quelli fuori contesto (come ad esempio la foto di una tragedia passata associata ad una attuale).

"Siamo consapevoli che i fact-checker non possono rivedere le storie ad una ad una, stiamo quindi cercando nuovi modi per individuare le notizie false e agire su larga scala", aggiunge Tessa Lyons.

