Facebook ha fatto causa a quattro compagnie cinesi accusandole di aver venduto account falsi, follower e "mi piace" che erano usati per campagne di disinformazione e altre attività non consentite.

Lo ha reso noto il social network, che ha depositato le carte presso il tribunale federale di San Francisco venerdì scorso.

La causa coinvolge account fasulli sia di Facebook che di Instagram. La società chiede un'ingiunzione e un risarcimento danni di 100mila dollari. Dal 2017 le compagnie avrebbero pubblicizzato e venduto pacchetti di account fasulli attraverso sei siti web con nomi di dominio simili a Facebook, tipo myfacebook.cc.

Le aziende, collegate tra loro, proponevano l'offerta di servizi per "aumentare like, commenti, amici", e si presentavano come "Partner strategico cinese di Facebook". Per loro l'accusa è di violazione del marchio, dei termini di servizio e reati collegati. Ad essere coinvolti - ha spiegato Facebook - sono anche altre piattaforme come Amazon, Apple, Google, LinkedIn e Twitter.

"Le attività non autentiche non hanno spazio sulla nostra piattaforma", ha scritto Paul Grewal, ex magistrato ora vicepresidente di Facebook. "Ecco perché dedichiamo risorse significative per identificare e fermare questo comportamento, inclusa la disattivazione di milioni di account falsi ogni giorno". Tra gennaio e settembre 2018, si legge nelle carte dell'accusa, Facebook e Instagram hanno disattivato 2,1 miliardi di account fasulli.

Gli account falsi, si legge ancora, possono essere usati per campagne di spam e disinformazione, truffe e frodi.

Neuer Inhalt Horizontal Line