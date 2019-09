Il procuratore generale di New York apre un'indagine su Facebook per determinare se le azioni della società che gestisce una rete sociale abbiano messo in pericolo i dati dei consumatori, ridotto la qualità delle loro scelte o aumentato i prezzi della pubblicità.

Lo annuncia la procuratrice Letitia James, sottolineando che "la maggiore piattaforma social del mondo deve seguire la legge". L'indagine sarà affiancata, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, da un'inchiesta su Google guidata dal procuratore del Texas, Ken Paxton, e appoggiata da una decina di procuratori americani.

